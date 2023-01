Eine weggeworfene Zigarette war laut Polizei vermutlich der Auslöser für ein Feuer in einer Tiefgarage in der Abteistraße (Gartenstadt), das am Dienstag gegen 20.20 Uhr in einem leeren Garagenabteil ausgebrochen ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.