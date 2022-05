Auch in der Gartenstadt soll es bald einen Bewegungsparcours für Jung und Alt geben. Die ersten Aufbauarbeiten sind bereits erledigt. Warum noch Geld gesammelt werden muss, damit alles optimal wird.

Sport für alle ermöglicht der neue Bewegungsparcours im Volkspark der Gartenstadt. Über 20.000 Euro kostet die Anlage, die auch für Rollstuhlfahrer nutzbar sein soll. Durch Spenden finanziert, machten sich am Freitag Mitglieder des Ortsbeirats parteiübergreifend mit Sponsoren und städtischen Mitarbeitern die Hände schmutzig, um drei der fünf Geräte hinterm Volkshaus zu fundamentieren.

„Spatenstich-Termine“ liefern in der Regel ein sehr einschlägiges Bildmaterial: Irgendwo ist ein Häufchen Sand drapiert, honorige Menschen in schicken Anzügen setzen sich einen Bauhelm auf den Kopf, begeben sich in manuellen Kontakt zum Arbeitsgerät und lächeln dabei in die Kamera. Nach der Bilddokumentation wird der Spaten wieder abgestellt, und die wahre Arbeit übernimmt ein professioneller Bautrupp.

Schubkarren mit Trockenbeton

Ganz anders der „Spatenstich-Termin“ am Wochenende im Volkspark der Gartenstadt: „Da ist eine Wurzel!“, keucht Ortsbeirat Markus Sandmann (43, FWG) den sechs anderen Helfern zu, die sich bei strahlendem Sonnenschein mit Schweiß auf der Stirn bemühen, den für drei Personen ausgelegten „Beintrainer“ aus schwerem Metall in seinem Fundamentloch genau 90 Zentimeter tief in Waage zu halten.

„Jetzt haben wir zwei Zentimeter gewonnen“, misst Bernd Lipowsky (58) vom städtischen Grünconsulting mit dem Zollstock den Abstand der Markierung am Gerät zur Richtschnur, nachdem er auf dem Boden liegend mit der Messersäge das Wurzelwerk korrigiert hat. Sobald der Beintrainer ausgerichtet ist, nahen andere im Schubkarren-Konvoi vom zweieinhalb Kubikmeter großen Hügel des angelieferten Trockenbetons und schütten ihre Ladung ins Loch.

Schraubgewinde defekt

„Trockenbeton hat den Vorteil, dass er langsam aushärtet“, erklärt Ortsbeirat Norbert Kimpel (75, SPD), dass die Geräteposition mit Flüssigbeton im Nachhinein kaum korrigierbar sei. Im gleichen Moment will Bauleiter Rainer Lenz schon den „Elliptical Ganzkörpertrainer“ für seine Fundamentierung vorbereiten. „Das sind Torx-Schrauben“, stellt der 58-Jährige den passenden Aufsatz für den Akkuschrauber fest. Doch letztlich scheitert am Freitag die Installation des Geräts an einem defekten Schraubgewinde.

Das Rudergerät wird tief im Boden verankert. Foto: tvo

„Ist noch was zu trinken da?“, ruft Ortsvorsteher Andreas Rennig (58, SPD) nach einer Stunde Schwerstarbeit über den Bauzaun in Richtung der Garnitur, wo Apfelsaftschorle und Mineralwasser in einer Kühlbox neben Aufschnitt- und Käsebrötchen bereitstehen.

Bisher 20.000 Euro investiert

Auch den Rudertrainer und die Micro-Calisthenisanlage fixiert das 15-köpfige Team aus Ortsbeiräten, städtischen Mitarbeitern und Sozialdezernentin Beate Steeg (63, SPD) an diesem Vormittag. „Vollen Einsatz“ attestiert der Ortsvorsteher dabei Andreas Gemmel (53) von der VR Bank Rhein-Neckar und Christian Heil (48) von der Sparkasse Vorderpfalz: Unterstützten neben der BASF und Geschäftsleuten die beiden Banken das Projekt monetär, so zeigten die beiden Banker vor Ort auch physisches Engagement.

20.000 Euro kostete der aus spendenfinanzierte „Generationen-Fitness-Parcours“ bislang. In zwei Bereiche ist die insgesamt 90 Quadratmeter weite Anlage unterteilt. Werden die 47 Quadratmeter um den Ganzkörper-, Ruder- und Beintrainer laut Bauleiter Lenz später mit Steinplatten ausgelegt, sollen die 43 Quadratmeter um die Calisthenisanlage und den noch nicht angelieferten Inklusionsbarren laut der städtischen Ehrenamts-Beauftragten Susanne Ziegler (58) zunächst in Holzhäcksel gebettet werden.

Sammelaktion geplant

Der Holzhäcksel-Untergrund sei für Rollstühle und Rollatoren befahrbar und diene zugleich als Fallschutz, erläutert Ziegler am Freitag. Dennoch sei der in die Planung eingebundene Seniorenbeirat unzufrieden mit dem Holzhäcksel-Belag, wie Rennig nach der Fundamentierung am Telefon erläutert: Für einen „alternativen Belag“ wolle er mit Georg Kuthan als Geschäftsführer von Kuthan-Immobilien bei einer Firmenveranstaltung am 24. Juni im Turmrestaurant des Ebertparks eifrig die Spendentrommel rühren. „Ich habe dabei durchaus auch Eigeninteresse“, verrät der 67-jährige Georg Kuthan schmunzelnd, dass er direkt gegenüber dem Volkspark wohne und die Geräte selbst nutzen wolle.

„Überraschend schnell“ habe der vor eineinhalb Jahren vom Ortsbeirat beschlossene Sportparcours für den Volkspark umgesetzt werden können, freut sich Rennig und stellt nach getaner Arbeit fest: „Man hat eine ganz andere Bindung zu den Geräten, wenn man sie selbst aufstellt.“