Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nächtliche Treffen von Jugendlichen, laute Musik und Alkohol am Holz’schen Weiher und an der Jugendfreizeitstätte – darüber haben sich laut SPD viele Bürger in der Gartenstadt beschwert. Am Mittwoch war das Thema im Ortsbeirat.

Die beiden Anträge der SPD-Fraktion waren fast wortgleich, bezogen sich aber auf zwei verschiedene Plätze im Stadtteil. Sowohl der Holz’sche Weiher wie auch die Tischtennisplatte