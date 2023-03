Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch hat sich die städtische Baugesellschaft GAG nicht offiziell geäußert zu ihren Plänen, in der Gartenstadt weiteren Wohnraum zu schaffen. Das, was bisher zur geplanten Bebauung südöstlich der Eichenstraße durchgesickert ist, hat etliche Anwohner jedoch in Alarmbereitschaft versetzt.

Dass in der Bürgerschaft eine gewisse Unruhe herrscht, kann auch daran abgelesen werden, wie zahlreich die interessierte Öffentlichkeit bei den Sitzungen des Ortsbeirats vertreten