Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Bundesgartenschau-Gelände im Nordosten der Stadt grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet. Und das hat im Vorfeld für Wirbel gesorgt. Wie sieht aus in der Feudenheimer Au so kurz vor dem Start?

Um dieses Gelände gab es viel Wirbel: die Feudenheimer Au. Für die Bundesgartenschau