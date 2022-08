Unbekannte Täter haben am Wochenende Gartenmöbel eines Möbelhauses in der Industriestraße gestohlen. Nach Polizeiangaben waren die Möbel in einem umzäunten Bereich vor dem Markt ausgestellt. Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Der Diebstahl hat sich im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen ereignet. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.