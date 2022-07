Im mittleren vierstelligen Euro-Bereich dürfte der Schaden nach Polizeiangaben infolge eines Brands am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr in der Mannheimer Kleingartenanlage Herzogenried liegen. Gemeldet hatten ihn Anwohner. Das in Flammen stehende Gartenhaus wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sie wurden von Spezialisten des Kriminalkommissariats übernommen.