Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Montag in mehrere Kleingärten des Vereins Bastenhorstweg (Friesenheim) eingebrochen. Sie hebelten mehrere Gartenhäuser und Schuppen auf. Was genau gestohlen wurde und wie hoch die Schadenssumme ist, steht noch nicht fest. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.