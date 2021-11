Unbekannte sind laut Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage „Wiesengrund“ in der Kallstadter Straße (Gartenstadt) eingedrungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden sechs Gartenhäuser/Gartenparzellen aufgebrochen. In einer Parzelle wurden zwei Flaschen Bier getrunken. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.