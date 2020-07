Mit einem Streichquartett, flotten Tangos sowie einer Jazz-Combo begleiten Musiker*innen aus dem Orchester des Nationaltheaters am Samstag, 11. Juli, ab 18 Uhr eine erneute Gartenaktion auf dem Theatervorplatz. Bereits ab 15 Uhr werden die vor kurzem angelegten Hochbeete am Goetheplatz weiter begrünt. Das Nationaltheater lädt bei freiem Eintritt zum Vorbeiflanieren, Verweilen und Erfrischen mit Abstand und Mund-Nase-Maske ein. Der Platz ist aufgrund des Sicherheitskonzepts für den Theatervorplatz begrenzt. Liegestühle und Hocker werden zugewiesen. Der Theatergarten wurde bereits Mitte Juni mit der Performance „Dada Total – Ein Abend für Katzen“ von und mit Rocco Brück und Robin Krakowski eröffnet. Die beiden Schauspieler zeigen ihren Mix aus dadaistischen Texten und Improvisation erneut an den Donnerstagen 16. und 23. Juli um jeweils 20 Uhr am Alten Messplatz.