Der Müll einer ganzen Region wird in Ludwigshafen verbrannt. Angaben der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) zufolge wurden im ersten Quartal dieses Jahres knapp 50.000 Tonnen Abfall verfeuert. Die GML entsorgt den Müll von etwa einer Million Einwohner, die in den Kommunen leben, die das GML betreiben. Die Einwohner erzeugten unter anderem 42.345 Tonnen Hausmüll sowie 8380 Tonnen Sperrmüll. Mit weiteren Abfällen summierte sich die Summe kommunaler Restabfälle auf 56.189 Tonnen. Davon wurden 86 Prozent im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen verbrannt und zu Energie verwertet. Die restlichen 14 Prozent wurden im Auftrag der GML in andere Müllheizkraftwerke umgeleitet und dort entsorgt.