Endlich: Die offizielle Bundesgartenschau-Eröffnung ist abgehakt, jetzt geht es an die Erkundung des Geländes und des Programms. Los geht es auf dem rauen einstigen Militärgelände mit dem Namen „Spinelli“, es folgt eine Fahrt mit der Seilbahn in den Luisenpark und zum Abschluss der Besuch des neuen Pinguin-Geheges. Was unser Redakteur Oliver Seibel bei seiner Tour alles erlebt hat und warum seine Hose nicht sauber blieb, lesen Sie hier.