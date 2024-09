Zum Nachbarschaftsfest „Ganz normal anders“ in Oggersheim lädt die Wohnungsbaugesellschaft GAG für Sonntag, 15. September, ein. Von 12 bis 17 Uhr wird in der Comeniusstraße gefeiert. Bei der Fahrschule Kling gibt es um 13.30 und 15 Uhr Aufführungen der Polizei-Puppenbühne. Außerdem präsentieren sich die Kindertagesstätten auf der Bühne und es gibt ein musikalisches Programm – unter anderem mit der inklusiven Band „21 Plus und Freunde“ um 16.15 Uhr. Mit dem Aktionstag soll das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung gefeiert sowie das gegenseitige Verständnis gefördert werden. Das Fest bietet laut GAG außerdem die Möglichkeit, Kontakte in der Nachbarschaft zu knüpfen und somit das soziale Miteinander im Quartier zu stärken. Zum diesjährigen 20. Jubiläum organisiert die GAG-Mieterberatung erstmalig das Nachbarschaftsfest.