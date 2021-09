Um Realität und virtuelle Welten geht es im neuen Club „Gaming Society“ am Dienstag von 17 bis 20 Uhr im Ideenwerk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44 bis 48. „Gaming Society“ wendet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren und wird sich mit sogenannten Serious Games beschäftigen. Ziel wird es sein, eher trockene Themen in Verbindung mit dem Spielen erlebbar zu machen. Gemeinsam werden verschiedene Games angespielt, anschließend gibt es einen Austausch dazu. Die Teilnehmer entscheiden bei jedem Termin, mit welchem Thema und welchen Spielen sie sich beschäftigen wollen. Mögliche Themen sind beispielsweise: Datenschutz und Überwachung, Umwelt, Politik, Ethik und Moral, Philosophie, psychische und physische Krankheiten, Flucht und Krieg und vieles mehr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme am Club ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621/504-2608 oder im Netz auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.