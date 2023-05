Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona sei Dank dürften wir alle im vergangenen Jahr unsere heimischen Wälder besser kennengelernt haben als in den zehn Jahren davor zusammen. Für die Kölner Malerin Bettina Mauel ist das Unterwegssein in der Natur keine neue Freizeitbeschäftigung gewesen. Sie streift schon immer gerne durch die Landschaft. Die jüngsten künstlerischen Ergebnisse kann man jetzt in der Ludwigshafener Galerie Lauth sehen.

Wann immer sich die Gelegenheit bietet, ist Bettina Mauel draußen unterwegs. Im südlichen Schwarzwald in der Nähe von Freiburg, wo ihre Familie lebt, kommt sie zur Ruhe,