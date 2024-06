(Aktualisiert um 17.14 Uhr) Die Mannheimer Galeria-Filiale am Paradeplatz bleibt erhalten. Das hat der Konzern am Freitagmittag mitgeteilt. Laut Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus sei mit dem Vermieter der Immobilie eine „wirtschaftlich tragfähige Lösung“ gefunden worden. Neben dem Standort in Mannheim können trotz der Insolvenz des Konzerns 82 weitere Standorte weitergeführt werden, darunter auch in Mainz. Ursprünglich hieß es, die Filiale in Mannheim solle Ende August geschlossen werden. Als neue Eigentümer des Gebäudes präsentierten sich am Freitag bei einem Pressegespräch in der Mannheimer Filiale der örtliche Projektentwickler Egon Scheuermann und vier weitere Investoren. Scheuermann kündigte an, dass im Erdgeschoss ein Supermarkt einziehen werde, die zwei oberen Etagen des Komplexes würden ebenfalls vermietet.