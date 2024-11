900 Gäste haben am Sonntag im Pfalzbau das 54. Gala-Konzert der Stadt mit den drei Chören des BASF-Gesangvereins verfolgt. Der mehr als dreieinhalbstündige Auftritt bot auch Überraschungen.

Zahlreiche Senioren und musikbegeisterte Gäste waren der Einladung der Stadt in den herbstlich dekorierten großen Saal des Pfalzbaus gefolgt. Die drei Chöre des BASF-Gesangvereins nahmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise. Der Gemischte Chor eröffnete das mehr als dreieinhalbstündige Programm, erstmals mit Chorleiter Frederic Zeiler, dessen Begeisterung am Flügel und beim Dirigat sofort spürbar war.

Die Sängerinnen und Sänger wurden mit passenden Stücken in die Nachbarschaft entsandt. Zum Beispiel das Rheinweinlied, das Loreleylied und französische Stücke wie „Un homme et une femme “ wurden wunderschön dargeboten. Der Männerchor war für das Fernweh zuständig und begeisterte unter anderem mit „Die Nacht“ von Franz Schubert und „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern. Bei den ersten Takten von Udo Jürgens „Griechischer Wein“ stimmte das Publikum direkt klatschend mit ein, hier und da wurde auch mitgesummt und -gesungen.

Für ein überraschendes Pop-Intermezzo sorgte der Gastauftritt von „Trinity Harmony“, einem Vokaltrio aus Grünstadt. Die jungen Damen beeindruckten gemeinsam und solistisch mit Songs unter anderem von Elton John, Michael Jackson, Lady Gaga, ABBA und Queen. Die Swinging People beschrieben mit ihrem beherzten Auftritt die Vorfreude, zum Beispiel bei „California Dreaming“ von The Mamas and the Papas, „Happy“ (Pharell Williams) und „Sing Hallelujah“ von Dr. Alban.

Dank der Dezernentin

Nach der Pause lud der Männerchor nach Italien ein, etwa mit „Oh Bella Ciao“ oder dem „Chianti Lied“. Der Gemischte Chor überzeugte mit „Conquest of Paradise“ (Vangelis), „Rasti Rozmarin“ (Emil Adamic) und dem „Sommarpsalm“ aus Schweden. Über Polen und Japan („Sakura“) ging es dann wieder in die Pfalz zurück. „Der Pfälzer Wind“ wurde gemeinsam mit dem Publikum gesungen.

Mit den Swinging People ging es dann nochmal hinaus in die Welt. Bei der größten Chorgruppe gefielen Cajon-Begleitung und Choreographie. „Changes“ von Audrey Snyder, „Orinoco Flow“ von Enya sowie die afrikanischen Titel „Tshotsholoza“ sowie „Afrika“ von Toto seien hier erwähnt.

Nach dem irischen Segen „May the road rise to meet you“ durch die Swinging People bedankte sich SPD-Politikerin Beate Steeg, zu deren Dezernat die „Fachstelle Älter werden“ gehört, beim BASF-Gesangverein für die schöne Reise durch verschiedene Länder, Epochen und Musikrichtungen. Es gab viel Applaus und Blumen. Alle Beteiligten sangen zum Abschluss gemeinsam mit dem Publikum „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer.

Nach dem schottischen Abschiedslied „Auld Lang Syne“ als Zugabe bleiben der ein oder andere Ohrwurm und ein wunderschöner Konzertnachmittag in Erinnerung.

Im Netz

Weitere Infos: www.lu-gesangverein.de. Zur Schnupperchorprobe sind Mitarbeiter als auch Nachbarn der BASF willkommen.