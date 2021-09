Acht Häuser mit 74 Wohnungen hat die Wohnungsbaugesellschaft GAG in der Gartenstadt gebaut. Jetzt wurden die Räume im Ligustergang an die Mieter übergeben. Das Einweihungsfest soll im Frühjahr nachgeholt werden.

Das Einweihungsfest musste coronabedingt ausfallen, die Freude bei der GAG ist trotzdem groß. 74 neue Wohnungen, aufgeteilt auf acht Mehrfamilienhäuser, sind in den vergangenen zwei Jahren im Ligustergang entstanden. Insgesamt 5773 Quadratmeter Wohnflächen wurden so realisiert. Es handelt sich laut GAG um je 26 Zwei- sowie Dreizimmerwohnungen, 14 Vierzimmerwohnungen und acht Fünfzimmerwohnungen. Zudem sind acht Einheiten rollstuhlgerecht ausgebaut.

Tiefgarage mit 116 Stellplätzen

Jeder Wohnung ist ein Kellerraum zugeordnet, zudem gibt es eine Tiefgarage mit 116 Stellplätzen. Dadurch wird laut GAG kein oberirdischer Parkraum benötigt und es bleibt Platz für Grünflächen samt Spielplatz. Zudem gibt es außen überdachte Fahrradstellplätze. Zielgruppe für den neuen Wohnraum sind junge Familien. Die Wohnungen wurden kürzlich an die Mieter übergeben.

Einweihungsfest wird nachgeholt

GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet kündigt ein großes Fest für die Mieter im kommenden Frühjahr an und betont, dass das Projekt „im Zeit- und Kostenplan“ umgesetzt wurde. Dieses Wohnangebot „im mittleren Preissegment“ sei „gut und notwendig für unsere Stadt“, findet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die gleichzeitig GAG-Aufsichtsratsvorsitzende ist. Der Mietpreis beträgt 10,50 Euro pro Quadratmeter. Die GAG hat eigenen Angaben zufolge 21 Millionen Euro in das Bauvorhaben investiert. Gegenüber, auf der anderen Seite des Ligustergangs, hat die BASF Wohnen und Bauen ein ähnliches Projekt umgesetzt. Die Häuser, die zuvor im Ligustergang standen und abgerissen wurden, stammten aus den 1930er-Jahren und waren in keinem guten Zustand mehr.