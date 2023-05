Das Immobilienunternehmen GAG sieht keine Entspannung der Lage in der Baubranche. „Die aktuelle Entwicklung des Baukostenindex ist weiterhin besorgniserregend“, meint Vorstand Wolfgang van Vliet. Investitionsentscheidungen seien weiterhin sehr risikobehaftet.

Der GAG-Chef reagiert damit auf eine Debatte im Bauausschuss, bei der es darum ging, dass Investoren den Baustart von Wohnprojekten wie auf dem ehemaligen Pfalzwerke-Areal im Stadtteil Süd verschieben wollen. CDU-Sprecher Christoph Heller hatte Kritik geäußert. „Die Lage in der Baubranche hat sich mittlerweile wieder entspannt. Auch Baumaterial ist wieder verfügbar. Da gibt es keine Gründe für eine Verschiebung.“ Als Ortsvorsteher hoffe er, dass der Neubau bald komme, denn die an den Wohnungsbau gekoppelte neue Kita werde in Süd dringend benötigt.

„Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten diese Entwicklung im Auge behalten und verantwortungsvolle Investitionsentscheidungen treffen. Wir brauchen Planungssicherheit“, betont hingegen der GAG-Vorstand. Der Baukostenindex zeige die Kostenentwicklung in der Baubranche und ermögliche es den Beteiligten, fundierte Entscheidungen zu treffen. Er berücksichtige Faktoren wie Materialpreise, Arbeitslöhne oder Baunebenkosten. Laut Statistischem Bundesamt seien die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund seien unter anderem die gestiegenen Materialpreise, insbesondere für Baustoffe wie Stahl, Beton und Holz. Darüber hinaus wirkten sich auch die steigenden Arbeitskosten und regulatorischen Anforderungen an Bauvorhaben sowie höhere Zinsen für die Kreditfinanzierung aus. Die Kostenentwicklung unterliege immer noch einer „fast unberechenbaren Dynamik“, stellt van Vliet fest.