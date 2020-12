Die Wohnungsbaugesellschaft GAG reagiert auf den bundesweiten Lockdown und schließt ab Mittwoch ihre Zentrale in der Mundenheimer Straße sowie alle Servicebüros in den Stadtteilen für den Publikumsverkehr. Die Mitarbeiter seien aber weiterhin zu den regulären Bürozeiten per Telefon und E-Mail erreichbar. Reparaturen in Wohnungen sollen nur noch in Notfällen erfolgen, so die GAG. Weitere Informationen dazu gibt es im Netz unter www.gag-ludwigshafen.de. „Wir wünschen allen Mietern, Kunden und Partnern Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!“, schreibt Vorstand Wolfgang van Vliet. „Die GAG ist bisher gut durch diese besondere Zeit gekommen. Mein Dank geht an alle, die uns dabei unterstützt haben.“