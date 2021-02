An der Hochfeldstraße in der Gartenstadt hat die kommunale Wohnungsbaugesellschaft 40 neue Wohnungen errichtet. Jetzt biegt das 7,7 Millionen Euro teure Projekt auf die Zielgerade ein. Am 1. März ziehen die Mieter ein. Alle Wohnungen sind schon vergeben.

Der Bau der zwei neuen Häuser kann damit innerhalb von eineinhalb Jahren abgeschlossen werden. Auf diese Leistung ist die GAG stolz, wie Vorstand Wolfgang van Vliet betont: „Wir konnten zügig bauen. Trotz der Corona-Pandemie sind die Wohnungen pünktlich fertig geworden. Herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben.“ Er dankt auch den Anwohnern in der direkten Umgebung, die die Belastungen während der Bauarbeiten ertragen hätten. Van Vliet kündigt, dass nun noch die Außenanlage erstellt werden, dann bekomme der Bereich an der Hochfeldstraße ein ganz neues und modernes Gesicht. Dass alle 40 Wohnungen gleich zum 1. März vermietet wurden, zeige den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen in der Stadt, ergänzt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) : „Ich danke der GAG für das Engagement.“

Von 2010 bis 2015 waren die bereits bestehenden GAG-Mehrfamilienhäuser in der Hochfeldstraße umfassend saniert und modernisiert worden. Nun wurde das Areal mit den beiden Neubauten nachverdichtet. Die GAG hat 7,7 Millionen Euro investiert und bekommt eine Förderung in Höhe von 4,7 Millionen Euro von der Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes Rheinland-Pfalz. Die Neubauten sind viergeschossig, die 40 Wohnungen zwischen 60 und 90 Quadratmeter groß und zum Teil barrierefrei. Die Nettomiete liegt bei sechs Euro pro Quadratmeter.