An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Oppauer Ludwig-Wolker-Straße ist es am Montag um 6.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Lastwagen überquerte den Übergang und stieß dabei mit einem herannahenden Güterzug zusammen. Dieser erwischte den Lkw laut Polizei am Heck. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.