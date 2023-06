„Auf einen Kaffee mit dem Ortsvorsteher“: Mit diesem neuen Format will Osman Gürsoy mit Menschen in Nord/Hemshof ins Gespräch kommen. Steffen Gierescher hat ihn gefragt, wie die die Premiere am Donnerstag gelaufen ist und wie er die Lage in der Gräfenauschule einschätzt. Mehr dazu hier.