Im Hemshof und im Stadtteil West geht bei der Ortsvorsteherwahl am 9. Juni ein Quintett an den Start. Gegen AmtsinhaberOsman Gürsoy (SPD) treten Bewerber der CDU, FDP, FWG und der Grünen an.

Die SPD setzt auf den 35-jährigen Osman Gürsoy, der nach dem Tod seines Parteifreunds Antonio Priolo 2021 in das Ortsvorsteheramt nachgewählt worden