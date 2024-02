Der SPD-Politiker Günther Ramsauer hat Ludwigshafen mitgeprägt – seine Stimme hatte in der Partei immer großes Gewicht. Auch im Mainzer Landtag hat er bis vor einigen Jahren eine zentrale Rolle gespielt. Am Sonntag wird er 75 Jahre alt. Dabei war es ihm nicht vorbestimmt, so eine Karriere zu machen.

Günther Ramsauer wurde 1949 in Edenkoben geboren und wuchs in Kaiserslautern auf. Ab 1964 lebte er in Ludwigshafen, bis er im vergangenen Jahr mit seiner Frau nach Bad Dürkheim zog, wo auch seine Tochter und die beiden Enkelinnen wohnen. Nach Ludwigshafen kam er, weil er bei der BASF eine Ausbildung zum Chemielaboranten absolvierte. Auf dem zweiten Bildungsweg machte er Abitur, studierte und wurde Lehrer. In seinem Beruf brachte er es bis zum Hauptschulrektor.

Ortsvorsteher in Maudach

In die SPD trat Ramsauer 1969 ein, fünf Jahre später saß er schon im Ludwigshafener Stadtrat, wo er schließlich stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde. Von 1989 bis 1991 war er auch Ortsvorsteher in seinem Wohnort Maudach. Dann wurde der Sozialdemokrat Schul- und Kulturdezernent der Stadt Ludwigshafen. Ein Amt, das er gerne ausfüllte und zehn Jahre innehatte. 2001 zog es ihn nach Mainz in die Landespolitik. Dem Landtag gehörte er bis Ende 2014 an. Dort war er finanzpolitischer Sprecher und mehrere Jahre auch stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Ramsauer engagierte sich in seiner Partei an vielen Stellen, von 1996 bis 2006 war er Chef der Ludwigshafener SPD, und in unzähligen Vereinen und Institutionen.

Dem pfälzischen Parlament Bezirkstag gehörte er von 1999 bis 2021 an und war dort SPD-Fraktionsvorsitzender. 2021 ehrte ihn der Bezirkstag Pfalz mit dem Wappenschild, einer hohen Auszeichnung. Ramsauer engagierte sich außerdem viele Jahre in der Evangelischen Kirche der Pfalz. Er war Mitglied des „Kirchenparlaments“, der Landessynode, und war später auch im Verwaltungsrat der Diakonissen Speyer, wo ihm der Ausbau von Pflegeeinrichtungen besonders am Herzen lag. Ab 2015 war er im Ruhestand, engagierte sich aber noch bis Herbst 2021 als Landesvorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“. Ende 2022 hat er sich dann aus allen politischen Ämtern zurückgezogen. „Mit 73 sollte man sich für den Ruhestand nicht mehr zu jung fühlen“, sagte Ramsauer damals.

Seitdem ist es ruhiger um ihn geworden – auch wenn er das aktuelle politische Geschehen noch genau verfolgt. Diskutiert wird mit den Genossen und langjährigen Weggefährten noch bei einer Stammtischrunde und einem Glas Wein. Die Ludwigshafener SPD gratuliert ihm herzlich zu seinem Geburtstag und würdigt seine Verdienste. „Günther Ramsauer ist eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte mit großem Engagement für das Gemeinwohl und die Werte unserer Sozialdemokratie eingesetzt hat und immer noch einsetzt“, sagen Stadtverbandsschef David Guthier und Unterbezirksvorsitzender Gregory Scholz. Seinen Ehrentag wird Ramsauer „ohne großen Bahnhof“ mit seiner Familie in der Pfalz feiern.