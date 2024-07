Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Platz der Deutschen Einheit Günther König getroffen. Der 85-Jährige lebt seit 1968 in Ludwigshafen.

Wir würden gerne eine kleine Nachlese zum Rheinuferfest machen. Waren Sie dort?

Nein.