Bei den VTV Mundenheim hat in diesen Tagen Ehrenvorsitzender Günter Schmieder seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der ehemalige Handballer ist ein Vorbild für ehrenamtliche Tätigkeit über viele Jahrzehnte und war eine prägende Persönlichkeit für die positive Entwicklung des Mundenheimer Vereins. Mit knapp 15 Jahren trat er 1948 noch dem Turnverein Mundenheim bei, der 1950 mit der Turngesellschaft fusionierte. Der neue Verein trug den Namen Vereinigte Turnvereine (VTV) Mundenheim. Schmieder erlebte dabei die Glanzzeiten unmittelbar nach der Fusion hautnah mit. Höhepunkt der Handballer war 1958 der Aufstieg in die Oberliga Pfalz im Feldhandball. Schon früh übernahm Schmieder Verantwortung. Bereits elf Jahre nach seinem Vereinseintritt gehörte er dem Vorstandsteam an, war von 1960 bis 1970 Leiter der Handballabteilung, die schon damals große Erfolge feierte. 1983 übernahm Schmieder das Amt des Vorsitzenden, das er bis 1999 innehatte. 2005 sprang der nach seinem Rückzug zum Ehrenvorsitzenden ernannte Mundenheimer noch einmal in die Bresche. Weil sich bei der Jahreshauptversammlung kein geeigneter Kandidat fand, stand er für weitere vier Jahre an der Vereinsspitze. Viele Auszeichnungen hat Schmieder in dieser zeit erhalten. Die goldene Ehrennadel des Vereins trägt er bereits seit 1975.

Zahlreiche Auszeichnungen

Im Pfälzer Handballverband ist er seit 1993 für seine besonderen Verdienste Ehrenmitglied, im Jahr 2000 erhielt er die Ehrennadel der Stadt und 2003 die Goldene Ehrennadel der Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine. Schmieder ist auch mit mittlerweile 90 Jahren noch an allen Vereinsaktivitäten interessiert und ein gerngesehener Stammgast bei den Heimspielen der Handballe. Im Vorstand ist er weiterhin beratend tätig. Als Mitbegründer des Handball-Förderkreises hat er ebenso Weichen gestellt wie in der Gruppe der „Alten Herren“ der Handballer tatkräftig angepackt, wenn es um Pflege und Unterhalt der Vereinsanlage in der Anebosstraße ging.