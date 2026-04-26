„… bei Nacht …“ heißt das aktuelle Programm von Götz Alsmann und seiner Band, mit dem sie – solide um 20 Uhr – im Theatersaal des Kulturzentrums Das Wormser aufgetreten sind.

Seit vielen Jahren trägt Götz Alsmann dazu bei, unser aller Leben musikalischer zu machen. Als Entertainer hat er sich bereits eingehend mit den Musikszenen in Weltmetropolen wie Paris, New York und Rom beschäftigt. Auf seinem jüngsten, vor zwei Jahren erschienenen Konzeptalbum, befasst sich der Pianist und Barde mit dem übergeordneten Thema „Nacht“. Also mit der Abwesenheit von Tageslicht auf dem Erdenrund.

„Keine andere Tageszeit schenkte uns so viele Lieder und Novellen wie die Nacht“, erklärte der 68-Jährige und begrüßte sein Publikum „zur Nachtwanderung“. Es war ein geistsprühendes Konzert von zweieinhalb Stunden – also, bis es wirklich fast Nacht wurde – mit ausgewählten Liedern von Hildegard Knef, Peter Alexander und den Beatles in einer Alsmannschen Neuinterpretation.

Illustre Gastmusiker auf dem Album

Zur Eröffnung des Konzerts brachte die erschöpfend schöpferische Götz Alsmann Band das Liebeslied „Die Nacht, die Musik und dein Mund“ zu Gehör. Auf seinem erwähnten aktuellen Album „… bei Nacht …“ musiziert Götz Alsmann, der in den 1990er-Jahren mit der launigen TV-Sendung „Zimmer frei!“ an der Seite von Christine Westermann im WDR-Fernsehen große Bekanntheit erlangte, mit illustren Gastmusikern wie Roland Kaiser, Till Brönner, Daniel Hope und Nils Landgren.

Alsmann ist studierter Musikwissenschaftler und gilt als ausgewiesener Schlager- und Jazz-Experte. Für neue Programme steigt der Musiker, der auf WDR3 zwei hörenswerte Radio-Sendungen moderiert, selbst in die staubigsten Archive hinab, um bewahrenswerte Künstler wie die holländische Jazz-Sängerin Greetje Kauffeld dem Vergessen zu entreißen und zurück ins Bewusstsein zu rücken. „Keiner hat diese Platte gekauft. Jetzt kommen wir, und diesmal wird das Werk gelingen!“, brüllte Tastenmann Götz Alsmann, bevor er mit Kontrabassist Ingo Senst, Perkussionist Markus Paßlick, Schlagzeuger Dominik Hahn und Vibrafonist Altfrid Sicking eine Coverversion des Greetje-Kauffeld-Stücks „Melodie Poesie“ zum Besten gab, voller Pathos in den Saal.

Als der kleine Götz länger aufbleiben durfte

Sein Mitteilungsdrang ist groß. Götz Alsmann, der nicht selten ein hohes Sprechtempo zeigt – so dass man hin und wieder Mühe hatte, ihm inhaltlich zu folgen – sprudelte mitunter vor intellektuell daherkommender Redseligkeit über. Vom umfassend gebildeten Alsmann kann man was lernen, hauptsächlich über Musikgeschichte und Literatur, aber ebenso über alte Filme wie das Liebesmelodram „Wer bist du, den ich liebe?“ von 1949 mit Schauspielerin Gisela Fackeldey (1920-1986). Und Kontrabassist Ingo Senst ließ für den Schauwert auf der Bühne sein wuchtiges Instrument um die eigene Achse rotieren.

Im Hinblick auf den romantischen Begriff der Nacht philosophierte Götz Alsmann darüber, wie Kinder die Dunkelheit der Abendstunden entdecken. Wie es Zeit wird, zu Bett zu gehen. In diesem Zusammenhang erinnerte sich Götz Alsmann daran, wie er selbst als Kind länger aufbleiben durfte, um 1963 im abendlichen Fernsehen die politische Staffelübergabe zwischen Konrad Adenauer und Ludwig Erhard als Bundeskanzler zu verfolgen. Da war der kleine Alsmann gerade mal sechs Jahre alt.

Sogar japanische Schlagertitel beherrscht der in Münster lebende Schöngeist mit der öligen Tolle, zum Beispiel das von fernöstlichen Klängen geprägte Stück „Zwei Gitarren“, bei dem Alsmann eine Kastenzither namens Taishogoto verwendete. Außerdem spielte Götz Alsmann mit seiner Band noch Stücke wie „Illusionen“, „In dieser Stadt“, „Tränen um Mitternacht“, „Nachts sind die Straßen so leer“, „Mein erster Weg“ und das melodisch auf dem Beatles-Klassiker „Yesterday“ basierende Lied „Gestern noch“.