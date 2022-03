Mit 7777 Euro hat die Zahnarztpraxis Dr. Rossa mit Sitz in der Mundenheimer Straße in Süd das Höchstangebot für die Kuh „Bella“ abgegeben. Bislang stand das Kunstwerk vor der Zentrale der Großbäckerei Görtz in Rheingönheim. Deren Chef Peter Görtz hatte die Versteigerungsaktion Anfang März für die Ukraine-Hilfe initiiert. Am 25. März lief die Frist für Angebote ab. „Wir freuen uns sehr, dass ,Bella’ in Ludwigshafen bleibt und ein mittelständiges Unternehmen Flagge zeigt“, sagt Peter Görtz, der „Bella“ vor einigen Jahren für 3500 Euro zugunsten des Seniorenrats erworben hatte. Laut Görtz legen die Hafenbetriebe noch 1000 Euro drauf und Bäcker Görtz werde den Betrag auf 10.000 Euro aufrunden. Wie genau der Betrag eingesetzt wird, werde er kurzfristig mit der Praxis Dr. Rossa abstimmen, informiert Görtz. Sein Fazit: „Gemeinsam sind wir stark und können helfen.“