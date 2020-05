Seit Dienstag darf die Gastronomie in Selbstbedienung einer Landesverordnung vom 25. Mai zufolge wieder öffnen. Das heißt, auch die rund 100 Bäckerei-Cafés der Ludwigshafener Großbäckerei Görtz haben wieder geöffnet, wie Peter Görtz auf Anfrage bestätigte. Unter anderem ein RHEINPFALZ-Interview mit dem 51-jährigen Firmenchef hatte die Debatte darüber forciert, warum Lokale unter gewissen Bedingungen wieder Kunden empfangen dürfen, sogenannte Gastronomie in Selbstbedienung aber nicht.

Abgeordneter schreibt an Malu Dreyer

In Reaktion auf das Interview vom 20. Mai hatte sich etwa Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes (CDU) mit einem Schreiben direkt an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewandt. In den drei Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen betreibt Görtz rund 170 Filialen, über 30 davon in Ludwigshafen. Der Jahresumsatz des Unternehmens liegt bei rund 100 Millionen Euro. Eine längerfristige Schließung der Bäckerei-Cafés wäre existenzbedrohend gewesen, sagte Peter Görtz. Aufs Jahr hochgerechnet sprach er von Einbußen im Bereich von 30 Millionen Euro. 1079 der insgesamt 1800 Mitarbeiter musste er wegen der Corona-Krise zu 100 Prozent in Kurzarbeit schicken.