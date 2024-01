Weil er zwei Gäste bedrängt hatte, sollte ein 25-Jähriger in der Nacht zum Freitag gegen 1.30 Uhr ein Lokal in der Carl-Bosch-Straße in Friesenheim verlassen. Dazu hatte der junge Mann allerdings wenig Lust und versuchte, als er von mehreren Gästen vor die Tür geschoben wurde, gewaltsam zurück in die Gaststätte zu kommen. Dabei beschädigte er laut Polizei unter anderem einen Rollladen. Einen 43-Jährigen, der ihn abhalten wollte, durch das Fenster einzusteigen, schlug der 25-Jährige mehrfach und verletzte ihn dadurch leicht. Auch als die Polizei eingetroffen war und die Anzeige aufnehmen wollte, beruhigte sich der junge Mann nicht und musste deshalb fixiert werden: Denn er beleidigte und bedrohte die Beamten und griff einen Polizisten mit einem Messer an. Der Beamte wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Der 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen – und randalierte auch dort weiter. Er wird sich nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Da er außerdem einen Joint mit Cannabis bei sich hatte, wurde auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.