Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen hat am Donnerstagabend eine Gaststätte im Hemshof versiegelt. Nach Angaben der Stadt waren dort verbotenerweise Gäste bewirtet worden. Wegen der Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen derzeit alle Lokale geschlossen sein. Durch eine Bürgerbeschwerde waren die KVD-Mitarbeiter, die von einer Polizeistreife unterstützt wurden, auf das Lokal aufmerksam geworden. Von außen wirkte es geschlossen. Doch durch die Schlitze der Rollläden drang Licht, außerdem waren Stimmen zu hören. Ein Mann öffnete der KVD-Streife die Tür und sagte, dass im Gastraum geputzt werde. Drei Personen waren in der Kneipe. Der Zustand des Küchenraums „stand dieser Aussage entgegen“, so die Stadtverwaltung. Sie geht von einer unerlaubten Bewirtung von Gästen aus, weshalb die Schlüssel sichergestellt und die Zugänge versiegelt wurden.