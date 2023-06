Zum Gässelfest in der Kapellengasse lädt das Schiller-Wohnstift in Oggersheim für Samstag, 17. Juni, 11 Uhr, ein. „Nach zwei Jahren Pause möchten wir wieder ein buntes Fest mit Freunden, Gästen und Bewohnern feiern“, sagt Sieglinde Keck, Hausleiterin des Wohnstifts. Die Mitarbeiter würden das Fest wieder mit vielen eigenen Ideen bereichern, das Küchenteam verwöhne mit Kulinarischem. „Wir feiern dieses Jahr ein besonderes Jubiläum“, so Keck. Seit 20 Jahren bestehe das Generationenprojekt zwischen Wohnstift und Kindertagesstätte. Dabei besuchen die Kinder regelmäßig die alten Leute. Es werde miteinander gesungen und gebastelt, vorgelesen und gespielt. Keck: „Wir feiern natürlich mit den Kindern gemeinsam und sind schon gespannt, welchen Tanz sie den Gästen aufführen werden“, so Keck. Zur weiteren musikalischen Unterhaltung spielen das Duo „Ottos Pfälzer Wind“, der Singverein 1842 Oggersheim sowie Ria Pelikan.