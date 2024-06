Das Gässelfest des Schiller-Wohnstifts im Oggersheimer „Kapellengässel“ geht am Samstag, 8. Juni, 11 Uhr, in der Kapellengasse 25 über die Bühne. Angekündigt wird es als „großes buntes Sommerfest mit Freunden, Gästen, Bewohnern, viel Musik, Karussell, Glücksrad, Lamas, Verkaufsständen mit Büchern, Schmuck, und kreativen Angeboten“, so Sieglinde Keck, Hausleitung des Wohnstifts. Die Festzelte und die kleine Feiermeile werden nach ihren Angaben bunt geschmückt sein, das Küchenteam werde große und kleine Gäste kulinarisch verwöhnen, vom Winzersteak über einen Schaschlikeintopf bis hin zu frisch gebackenen Waffeln. Für das musikalische Programm sorgen das „Duo Otto’s Pfälzer Wind“ im Festzelt, der Singverein 1842 Oggersheim, der Posaunenchor Oggersheim und Pianistin Ria Pelikan. Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Langgewann werden mit ihren Erzieherinnen einen eigens eingeübten Sommertanz aufführen, infomiert Keck.