In seinem Format „Kirche, Kultur, Lebensart“ zeigt der Protestantische Kirchenbezirk in der Reihe „Gänsehaut-Momente“ im Lutherturm in der Innenstadt bis in den Juni hinein alle zwei Wochen immer dienstagabends ab 19 Uhr „Filme, die unter die Haut gehen“. Der Eintritt ist frei.

Los geht’s mit dem „Gänsehautkino“ am 11. April mit dem Film „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader (2021) – eine laut Ankündigung kluge und melancholische Komödie.

Cate Blanchett, Brad Pitt und Gael García Bernal spielen am 25. April die Hauptrollen in einem sehr bekannten Streifen von 2006, dessen Name aus rechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht genannt werden darf. Das Episodendrama handelt von Gewalt, Tod und menschlichen Abgründen. Ausgangspunkt der Geschichte ist ein Schuss in der Wüste Marokkos.

Eine liebenswerte „Culture-Clash-Komödie“ erwartet die Gäste am 9. Mai: „Master Cheng in Pohjanjoki“ von Mika Kaurismäki (2019). In einer Imbissstube im finnischen Dorf Pohjanjoki strandet ein Chinese mit seinem Sohn auf der Suche nach einem Unbekannten.

Devid Striesow und Stipe Erceg sind die Gesichter von „Blaubeerblau“ (Rainer Kaufmann, 2011), der am 23. Mai gezeigt wird. Es geht darin um das Leben mit dem Tod.

„Home“ von Franka Potente (2020) folgt am 6. Juni. Der Film thematisiert die für nicht alle erreichbaren Versprechen des amerikanischen Traums. Nach langer Haftstrafe kehrt ein Mörder zurück in seine Heimatstadt und versucht einen Neuanfang.

Finale mit „Jesus liebt mich“

Den Abschluss der Filmreihe bildet „Jesus liebt mich“ von Florian David Fitz (2012), der neben Jessica Schwarz die Hauptfigur ist – die Liebeskomödie basiert frei auf Motiven von David Safiers gleichnamigem Roman.

Bei einem Gläschen Wasser, Saft oder Wein in der Pizzeria „La Torre da Angelo“ soll nach allen Vorstellung bis gegen 22 Uhr auch die Möglichkeit zur Diskussion bestehen, so die Veranstalter.

Anmeldung

E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de