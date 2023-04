„Gänsehaut-Momente – Filme, die unter die Haut gehen“ präsentiert die Citykirche im Lutherturm (Maxstraße 33) seit 11. April bei freiem Eintritt in Verbindung mit einem Getränk. Am Dienstag, 25. April, kommt der nächste Streifen. Tags drauf ist eine Aktion im Hackgarten geplant.

Am Dienstag, 19 Uhr, wird laut Ankündigung der Protestantischen Kirche ein Episodendrama aus dem Jahr 2006 gezeigt, dessen Titel aus rechtlichen Grünen nicht öffentlich beworben werden darf. In den Hauptrollen: Cate Blanchett, Brad Pitt und Gael García Bernal. Es geht um Gewalt, Tod und menschliche Abgründe. Ausgangspunkt der Geschichte ist ein Schuss in der Wüste Marokkos. Wegen der begrenzten Platzzahl wird eine Anmeldung empfohlen: per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 0157 34500927.

Treffen im Bibelgärtchen

„Locker und munter, sinnlich und mit sprudelnden Gedanken“ – so sind die Treffen am Bibelgärtchen hinter dem Wilhelm-Hack-Museum. Diese Reihe ist auch Teil der „Gänsehaut-Momente“ und geht entscheidenden Momenten im Garten Eden nach. Der Auftakt widmet sich am Mittwoch, 26. April, 17 Uhr, der Schlange im Paradies mit der Frage nach Wissen und Nichtwissen: Würden wir immer noch träumend unter Bäumen sitzen, wenn die Schlange nicht Adam und Eva verführt hätte? Wären wir dann naiv, aber glücklich – oder was? Passend zum Thema gibt es kleine Leckerbissen. Kontakt per E-Mail: an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de.