Die Freien Wähler beantragen für die nächste Sitzung des Stadtrats am kommenden Montag, 15 Uhr, Konzertsaal des Pfalzbaus, dass sich die Stadt Ludwigshafen mit Blick auf die unzureichende Finanzausstattung der Klage der Stadt Pirmasens vor dem Bundesverfassungsgericht anschließt. Falls dies nicht möglich ist, sollte eine eigene Klage eingereicht werden, fordert FWG-Fraktionssprecher Rainer Metz.

Die finanzielle Lage Ludwigshafens mit bald 1,6 Milliarden Euro Schulden verschärfe sich immer mehr. Ein Ende der katastrophalen Kassenlage sei trotz des Urteils des Verfassungsgerichtshofs gegen das Land Rheinland-Pfalz nicht absehbar, begründet Metz den Vorstoß. Die Stadt Pirmasens klage jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel einer Neuordnung der Finanzausstattung. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz habe wegen der Pirmasenser Klage bereits die Verfassungswidrigkeit der bestehenden kommunalen Finanzverteilung festgestellt. Ludwigshafens Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) habe in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses allerdings vor zu hohen Erwartungen an dieses Urteil gewarnt.

„Lebensqualität stark bedroht“

Metz: „Der Anteil an den freiwilligen Leistungen bei den Ausgaben der Stadt Ludwigshafen, die den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung ausmachen, beträgt lediglich neun Prozent und gut 66 Millionen Euro, während die Pflichtausgaben sich auf gut 663 Millionen belaufen. Durch die andauernden Kürzungen im Bereich Kultur oder bei den Vereinen ist die Lebensqualität in Ludwigshafen stark bedroht.“ Von gleichwertigen Lebensverhältnissen, wie vom Grundgesetz gefordert, könne daher keine Rede mehr sein, so Metz.

Soziale Sicherung: 180 Millionen Euro Defizit

Eine der Hauptursachen der hohen Verschuldung sei das hohe Defizit von etwa 180 Millionen Euro im Bereich der sozialen Sicherung. „Dauerhaft ist keine Lösung dieser seit etwa 20 Jahren bekannten Problematik in Sicht“, kritisiert Metz. „Aus diesem Grund ruft die FWG-Fraktion alle Stadträte auf, gemeinsam und geschlossen mit den Fraktionen den FWG-Antrag ausdrücklich mitzutragen.“