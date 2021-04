Die dreiköpfige FWG-Stadtratsfraktion bringt die Themen Corona und Pandemiebekämpfung im Hauptausschuss am 26. April auf die Tagesordnung. Die Fraktion stellt einen Antrag, die Bürger umfassender und transparent zu informieren.

Die Stadtverwaltung möge eine übersichtliche Homepage unter der Subdomain corona.ludwigshafen.de aufbauen, die schnell und übersichtlich alle Fakten zur aktuellen Lage aufzeigt. Auch eine detaillierte Übersicht der Infektionslage der einzelnen Stadtteile soll ähnlich den Landkreisen in Rheinland-Pfalz in Tabellenform aufgenommen und veröffentlicht werden, präzisiert FWG-Fraktionschef Rainer Metz das Anliegen.

„Viele gehen auf dem Zahnfleisch“

Die Freien Wähler begründen ihren Vorstoß damit, dass sich die Bürger nach über einem Jahr Pandemie mental müde fühlten. „Viele Menschen gehen zwischenzeitlich auf dem Zahnfleisch. Es gibt Verordnungen, Allgemeinverfügungen im gefühlten sieben-Tage-Rhythmus“, sagt Metz. „Die Menschen der Stadt haben Probleme, allen Regeln zu folgen, und offensichtlich erreichen wir die Bürger nicht mehr so wie noch vor einem Jahr. Die Neuinfektionen in unserer Stadt sind seit mehr als einer Woche über einer Sieben-Tage-Inzidenz von größer als 200. Der Trend sieht nach einer weiteren Steigerung dieser Zahl in den nächsten Tagen aus“, erklärt der FWG-Sprecher.

„Viel Text, wenig Fakten“

Noch sei die Darstellung der Datenlage auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen sehr unübersichtlich. „Viel Text, wenig klare Fakten“, kritisiert Metz.

Kommentar: Mehr Licht im Dschungel

Das Dickicht des Corona-Dschungels zu lichten, ist ein berechtigtes Anliegen. Viele Bürger blicken schon seit Monaten nicht mehr durch.

Nicht nur, aber speziell in Ludwigshafen mit seinen konstant hohen Inzidenzwerten ist die Corona-Lage zunehmend unübersichtlich. Erst die Maskenpflicht in weiten Teilen der Innenstadt, dann der Rückzieher, aber nicht an Haltestellen. Erst ein stets erklärungsbedürftiges „Verweilverbot“ in Parks, dann wieder nicht. Die Menschen sind verwirrt – was ist noch erlaubt, was nicht. Wie läuft’s an welchen Schulen? Was gilt für Kitas? Wie ist das Prozedere im Impfzentrum? Otto-Normal-Verbraucher verliert sich im Corona-Dschungel – auch wenn viele aktuelle Infos auf der Homepage der Stadt mit einiger Beharrlichkeit zu finden sind.

Doch a) ist nicht jeder online unterwegs. Das betrifft vor allem Senioren. Und b) kann man den Auftritt mit etwas mehr Fantasie durchaus übersichtlicher gestalten. Insofern ist die Anregung der FWG sinnvoll, zumindest darüber zu diskutieren, wie man was kurzfristig optimieren kann. Diesen Schuh müssen sich übrigens auch die Medien anziehen.

Mit ihrem Vorschlag für ein gemeinsames Rat- und Kreishaus haben die Freien Wähler zuletzt auch eine andere Debatte ausgelöst, die es wert ist, geführt zu werden.