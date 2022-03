Die Freien Wähler werben weiter für eine Waldkita in Ludwigshafen. Bereits im Mai 2021 habe der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung nach einem FWG-Antrag einstimmig zur Planung einer naturnahen Kita aufgerufen, erinnert FWG-Vorsitzender Markus Sandmann. Seither habe man aber kaum noch etwas von dieser Idee gehört. Weshalb die FWG im Jugendhilfeausschuss am 17. März nachhaken werde, wie der Sachstand sei. Mit Blick auf die fast 2000 fehlenden Betreuungsplätze und die bekannten Herausforderungen in der Bauabteilung der Stadt sei eine Waldkita verhältnismäßig einfach und schnell zu realisieren, sind Sandmann und Ruth Hellmann, FWG-Mitglied im Jugendhilfeausschuss, überzeugt. „Die Zeit drängt.“ Die Stadt habe bereits auf eine FWG-Anfrage im Ortsbeirat Gartenstadt geantwortet, dass sie sich eine naturnahe Kita auf dem Areal neben dem Dr. Hans-Bardens-Haus (Alten- und Pflegeheim) am Rand des Maudacher Bruchs vorstellen könne. Sandmann und Hellmann sind sich sicher, dass es in Ludwigshafen genug Erzieherinnen gibt, die bereit wären, die Stadt bei der Erstellung eines Konzepts zu unterstützen.