Die Freien Wähler unterstützen den Vorstoß der IHK Pfalz zur interkommunalen Kooperation in der Region. Die rheinland-pfälzische Seite der Metropolregion sei durch Reibungsverluste geprägt und hänge wirtschaftlich der badischen Kurpfalz hinterher. FWG-Fraktionschef Rainer Metz meint: „Binnenseitig ist die Stadt in ihren Möglichkeiten durch das Hineinregieren des Landes eher stark gehemmt als gefördert. Unter diesen Bedingungen von gesundem Wettbewerb zu sprechen, ist in keiner Weise zutreffend.“ Für die Freien Wähler der Stadt sei daher klar: „Nur über die Bedingungen zu klagen, die uns in Ludwigshafen belasten, bringt nichts. Aus diesem Grund setzten wir uns dafür ein, dass sich die Stadt organisatorisch und konzeptionell besser aufstellt.“ Das letzte städtische Wirtschaftsentwicklungskonzept Ludwigshafens stamme aus dem Jahr 1997, es sei also 25 Jahre alt. Die Bereiche Wirtschaftsentwicklung und Stadtmarketing sollten ergänzt um den Bereich Technologieförderung konsolidiert werden. Als wesentlichen regionalen Beitrag zur Wirtschaftsförderung betrachten die Freien Wähler die Entwicklung interkommunaler Verwaltungskonzepte‎ über Landesgrenzen hinweg. Es gelte zunächst mit Blick auf kooperative Kostenvorteile, den Fokus auf die Verzahnung der Städte Ludwigshafen und Mannheim zu legen. Grundsätzlich müsse für alle Bürger gelten: Gleiche Vorwahl, gleicher Service!“