Die Freie Wählergruppe (FWG) sieht in den Planungen der Lipoid GmbH, die seit 1982 im Gewerbegebiet Maudach ansässig ist, ein drittes Werk an ihrem Hauptsitz zu bauen, ein klares Standortbekenntnis. Über 200 Mitarbeiter seien am Standort in Maudach tätig. Mit der Produktionsausweitung des Weltmarktführers für Hilfsstoffe in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie würden weitere Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz finden. „Es freut mich besonders, wenn wir in Maudach mit der Erweiterung und dem Bau des dritten Werks die Arbeitsplätze in unserem Stadtteil spürbar erhöhen. Durch die Lage der Firma wird die Erweiterung keinen negativem Einfluss auf die Lebensqualität des Stadtteiles haben“, kommentiert der Sprecher der neu gegründeten Ortsgruppe (FWG Maudach), Mario Sandor, die geplante Erweiterung. Die FWG werde sich in allen Gremien dafür einsetzen, dass es „keine unnötigen Hemmnisse für das Projekt gibt“, so der Ludwigshafener FWG-Vorsitzende Markus Sandmann.