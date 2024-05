Tierbesitzer sollten ihr Haustier auch auf den Ludwigshafener Friedhöfen in ihren Gräbern bestatten können. Das fordert die FWG-Stadtratsfraktion und unterstützt damit die Idee von Friedhof-Chefin Gabriele Bindert im RHEINPFALZ-Interview. Haustiere könnten ohne Probleme in einem Tierkrematorium eingeäschert werden, eine solche Einrichtung gebe es sogar in Rheingönheim, so Fraktionssprecher Rainer Metz.