Die steigenden Kosten für die Helmut-Kohl-Allee (Stadtstraße) seien für die Stadt nicht bezahlbar. Durch die Pandemie und andere Krisen werde sich der Verkehr verringern. Eine bis zu acht Fahrspuren breite Stadtstraße mitten durch die City sei daher überdimensioniert, findet die FWG.

In einer Anfrage an die Verwaltung will die Stadtratsfraktion wissen, welche Möglichkeiten die Stadt sieht, die Dimension für den Nord-Hochstraßen-Ersatz deutlich zu reduzieren. Gefragt wird auch, welches Einsparpotenzial dabei erreicht werden könnte und ob dabei eine weitere Nutzung des Rathaus-Komplexes möglich wäre.

Die Stadt sieht das ganz anders

In ihrer im Bau- und Grundstücksausschuss verteilten Antwort offenbart die Stadt eine gänzlich andere Sicht. Es sei davon auszugehen, dass der durch aktuelle Krisen etwas verminderte Verkehr perspektivisch wieder das Vor-Krisen-Niveau erreichen werde. Eine kleinere Dimension der Stadtstraße sei daher nicht möglich. Eine Änderung der Pläne würde einen Neustart des Planfeststellungsverfahrens und einen Zeitverlust von drei bis fünf Jahren bedeuten. Das Einsparpotenzial sei marginal. Die Hauptkosten würden vom Nordkopf, dem Rückbau der Hochstraße und dem Bau der Westbrücke verursacht. Der Bau der ebenerdigen Stadtstraße sei dagegen kaum relevant. Das Rathaus-Center werde zurückgebaut, weil Gutachten bewiesen hätten, dass eine Sanierung nicht wirtschaftlich sei. Eine geänderte Straßenführung ändere daran nichts.