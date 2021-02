Die Freien Wähler (FWG) fordern erneut, den Hauptbahnhof als alternativen neuen Standort für Stadtmuseum und Stadtarchiv zu prüfen. Von Stadt und Hafenbetrieben geplant ist allerdings ein Umzug in die Rhenushalle an der Lagerhausstraße in Süd. Auch der Stadtrat hatte sich dafür ausgesprochen, der Vertrag ist jedoch noch nicht unterschrieben. Für den Hauptbahnhof spricht laut FWG, dass er verkehrsgünstig gelegen ist. Auch das derzeit laufende Programm zur Aufwertung von Infrastrukturen der Bahn könnte dabei gute Unterstützung leisten, sagt Thorsten Portisch, Mitglied des Kulturausschusses für die FWG. Zudem würde der Hauptbahnhof dadurch aufgewertet. Dass bereits Kosten in die Planungen am anderen Standort geflossen sind, ist für die FWG „kein vernünftiges Argument“, daran festzuhalten.