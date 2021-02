In der Einrichtung einer Kita-Sozialarbeit ergänzend zur Schulsozialarbeit sieht die FWG die Chance, der Stadt langfristig Kosten zu ersparen. Die CDU plädiert für den deutlichen Ausbau der Schulsozialarbeit.

„Je früher Familien geholfen wird, mit individuellen Herausforderungen umzugehen, desto besser kommen Kinder in ihrem Lebens- und Lernumfeld zurecht. Das erhöht ihre Bildungs- und Teilhabechancen“, erklärt FWG-Fraktionschef Rainer Metz. In der Stadtratssitzung am 14. Dezember habe die FWG daher beantragt, mehrere Personalstellen für die Kita-Sozialarbeit im Haushalt bereitzustellen. Das Geld, das hier investiert würde, werde am Ende beim Auffangen der Bildungs- und sozialen Defizite mehrfach eingespart, so Metz.

„Stadt entstünden keine Kosten“

Schulsozialarbeit sei bisher fraktionsübergreifend gelobt und gegen Sparmaßnahmen verteidigt worden. Nun schlägt die FWG vor, zusätzlich ein früher ansetzendes Angebot zu etablieren. Über das sogenannte Sozialraumbudget könnte die Kita-Sozialarbeit bis zu 100 Prozent vom Land finanziert werden. Es stelle 46 Millionen Euro bereit. Metz: „Das Geld kann Kitas zur Anstellung von bedarfsgenauem Personal wie Kita-Sozialarbeitern, Logopädinnen oder zusätzliche Erzieherinnen überlassen werden. Der Stadt entstünden keine Kosten.“

„Land muss Kostenanteil hochfahren“

Die CDU fordert „deutlich mehr Schulsozialarbeit“, um zu erwartende schulische, soziale, emotionale und psychische Defizite aufzufangen. „Kinder und Jugendliche brauchen jetzt mehr Unterstützung denn je. Deshalb brauchen wir mehr Schulsozialarbeit und eine bessere Finanzierung dieser Stellen“, sagt Landtagsabgeordnete Marion Schneid. „In Ludwigshafen kommen auf 30.760 Schüler 25,64 Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit. Ein Sozialarbeiter ist für 1200 Kinder zuständig. Diese Relation muss verbessert und der Kostenanteil des Landes von aktuell nur 43 Prozent hochgefahren werden.“