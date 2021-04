Die Freien Wähler in Ludwigshafen beantragen, im Willersinn-Freibad nach Ende der Schwimmsaison einen Hundeschwimmtag anzubieten. Der FWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Metz begründet seinen Vorstoß damit, dass es in Ludwigshafen außerhalb ausgewiesener Auslaufflächen verboten sei, Hunde frei umherlaufen oder sie in Weihern baden zu lassen. Daher wäre ein Hundeschwimmtag in Teilen des Freibads „eine einmalige Gelegenheit für Hunde, ausgelassen zu baden“. Es gehe dabei um ein begrenztes Areal und um eine begrenzte Zeit. Da es sich um das Saisonende handelt, werde das Wasser anschließend abgelassen und das Becken vor Wiederinbetriebnahme im folgenden Sommer desinfiziert, sagt Metz und verweist auf ähnliche Angebote in anderen Freibädern der Region, etwa in Mannheim und Landau.