Die Freie Wählergruppe Ludwigshafen (FWG) fragt nach den Folgen fehlender Schuleingangsuntersuchungen durch das Gesundheitsamt infolge der Corona-Pandemie. Die Stadtratsfraktion will das Thema im nächsten Jugendhilfeausschuss aufgreifen.

Normalerweise werden alle Kinder vor dem Eintritt in die Grundschule beim Gesundheitsamt auf ihre Schulreife hin untersucht, erläutert die FWG. Verschiedene Bereiche wie Seh- und Hörfähigkeit, Motorik oder geistiger Entwicklungsstand werden angeschaut, um am Ende eine Gesamtempfehlung auszusprechen. Eltern, Kita und Grundschule erhalten so eine Rückmeldung, ob das Kind ohne Bedenken zur Schule gehen kann, ob es eine spezielle Förderung braucht oder ob es besser erst ein Jahr später eingeschult werden sollte.

Unter Umständen kann auch eine Empfehlung für eine Förderschule ausgesprochen werden. Coronabedingt sei es in diesem Jahr jedoch laut FWG nicht möglich, alle Kinder vor ihrem Schuleintritt zu untersuchen.

Bleiben Förderbedarfe unerkannt?

Die Freien Wähler befürchten, dass auf diese Weise einige Förderbedarfe unerkannt bleiben werden, und stellen daher im kommenden Jugendhilfeausschuss verschiedene Fragen. Unter anderem will der Vorsitzende Rainer Metz wissen, wie viele Kinder aus Ludwigshafen bereits einen Termin für die Schuleingangsuntersuchung beim Gesundheitsamt erhalten haben und wie sichergestellt wird, dass Kinder, die einen erhöhten Förderbedarf haben, die Möglichkeit zur Anmeldung an einer Förderschule oder gezielte individuelle Förderung an einer Regelschule erhalten.