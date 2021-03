Um die „offensichtlich großen Probleme“ durch die Umwandlung von Wohnungen zu Pensionen, insbesondere in Oppau, einzudämmen, stellt die FWG-Stadtratsfraktion zur nächsten Sitzung des Stadtrats am 22. März den Antrag, eine Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum zu erstellen.

„Prekäre Wohnraumsituationen“

Bereits seit 11. Februar 2020 ermöglicht das Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum allen Kommunen, eine Satzung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren aufzustellen, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. In mehreren Ortsbezirken, etwa Oppau und in der Gartenstadt, sind laut FWG bereits prekäre Wohnraumsituationen durch Zweckentfremdung entstanden. Der Unmut über diese Situation steige.

Protest in Oppau

In diesem Zusammenhang protestierten zuletzt in Oppau rund 300 Bürger. Die Stadtverwaltung habe zwar einen Arbeitskreis eingerichtet, der am 4. Februar erstmalig tagte. „Wir Freien Wähler halten die Arbeit dieses Kreises – ohne das dafür passende Werkzeug einer Satzung – aber für nicht zweckmäßig“, begründet Fraktionschef Rainer Metz den Antrag. Seine Fraktion ist sich sicher, dass das Grundproblem ansonsten weiterbesteht. Somit wäre der Arbeitskreis nicht schlagkräftig und könne der Entwicklung nicht entgegenwirken. „Nur durch eine entsprechende Satzung, wie seit 2020 in den Städten Kaiserslautern und Speyer, kann sichergestellt werden, dass künftig kein Wohnraum mehr ohne Genehmigung für andere Zwecke genutzt wird“, so Metz.