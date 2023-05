Die Pläne revidieren, die Abrissarbeiten am Rathaus sofort stoppen: Das fordert Thorsten Portisch als wirtschaftspolitischer Sprecher der FWG-Fraktion im Stadtrat. Die Entscheidung für den Abriss sei in einer Zeit getroffen worden, die mit der jetzigen Situation kaum etwas gemein habe. Wesentliche Parameter zur wirtschaftlichen Bewertung hätten sich grundlegend geändert, begründet Portisch den Vorstoß. So seien sämtliche Zahlen des Gutachtens des Frankfurter Büros Drees & Sommer inzwischen falsch. Die dort angewandten Zinssätze lägen weit weg von jeder Realität. Das veranschlagte Finanzvolumen sei im Zuge galoppierender Baukosten um ein Vielfaches höher als zunächst angenommen. Auch inflationsbedingt sei es zu echten Preissprüngen gekommen. Dies sehe man beispielhaft beim Projekt Rhenushalle, aus dem man aussteigen müsse. Denn sowohl Stadtmuseum als auch Stadtarchiv fänden Platz in den vorhandenen Flächen des Rathaus-Centers, das seit Ende 2021 geschlossen ist. Die fehlenden Finanzierungszusagen von Bund und Land bei zunehmender Mittelknappheit bildeten ein Umfeld höchster Entscheidungsunsicherheit und damit unkalkulierbarer Risiken für die Stadt. Aus diesem Grund habe er im Vorjahr seinen Aufsichtsratsposten bei der städtischen Bauprojektgesellschaft (BPG) aufgegeben, die das Hochstraßen- und Rathausprojekt steuern und umsetzen soll.

Thorsten Portisch Foto: KUNZ

Portisch plädiert dafür, das vorliegende Rechenwerk von Drees & Sommer zu aktualisieren und die Möglichkeit der Nutzung der 28.000 Quadratmeter Centerflächen für Verwaltungszwecke und die Unterbringung städtischer Dienste dabei einzubeziehen. Ein Abriss sei zudem nicht Voraussetzung für den Bau einer Stadtstraße, allein die verschwenkte Variante wäre dann keine Option.

Statt sich auf einen Abriss zu konzentrieren, sei es sinnvoller, sich mit der bestmöglichen Nutzung des Bestands zu befassen. Etwa die Nutzung des Rathausturms zur Erzeugung und Speicherung von Energie mit Photovoltaikanlagen. Bis Ende 2025 soll das Rathaus-Center abgerissen sein. Auf rund 80 Millionen Euro sollen sich die Kosten belaufen – 30 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt.