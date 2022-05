Die FWG-Stadtratsfraktion unterstützt die Forderung der CDU-Landtagsfraktion nach einer weiteren Medizinischen Fakultät in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig fordern die Freien Wähler die Landesregierung auf, eine solche Universität in Ludwigshafen einzurichten. Bereits von zirka 20 Jahren habe der damalige Ludwigshafener Oberbürgermeister Wolfgang Schulte (SPD) ein solches Projekt unterstützt. Nach Ansicht der FWG wäre eine solche Ansiedlung ein positiver Schritt in der Stadtentwicklung. Gleichzeitig könnte das Land angesichts der jahrelangen chronischen finanziellen Unterfinanzierung einen kleinen Ausgleich schaffen. Auch habe Ludwigshafen mit dem Städtischen Klinikum das zweitgrößte Klinikum des Landes Rheinland-Pfalz.